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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:16 Пятница, 3 июля



В столичный регион вернулась жара, сегодня днем до 30 градусов. Тем не менее, абсолютный максимум этих суток 32.2 останется за 1917 годом. Как впрочем, и абсолютный минимум температуры 1 июля по-прежнему принадлежит 1957 году со значением 5.7 градуса.



В 1982 году на столицу вылилось более 50% от месячной нормы осадков: 50.2 мм при норме 94.



В прошлом, 2019 году, в Москву пришла прохлада: ночью было 12.8, а днем только 19.3 градуса, среднесуточная температура воздуха оказалась ниже многолетних значений на 1.6 градуса. Прошел небольшой дождь. / meteonovosti.ru /



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