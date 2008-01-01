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Восток России дожди обходят стороной

ИА "Метеоновости" / 10:56 Пятница, 3 июля



В июле почти на всей территории России наблюдается годовой максимум осадков. Исключение составляют приморские районы, где максимум, из-за сезонных муссонных дождей, смещен на август. Но, тем не менее, среднее многолетнее количество осадков (норма) в июле по сравнению с июнем возрастает на 30-40 мм. Так, в Петропавловске Камчатском июньская норма осадков составляет 61 мм, а в июле уже 93 мм.



В этом году первый летний месяц на востоке России выдался на редкость сухим. В Петропавловске Камчатском за весь месяц, из-за преобладания антициклонального характера погоды, выпало лишь 22 мм небесной влаги. И это наибольшее количество влаги, доставшееся полуострову. В июньской копилке осадков Усть-Камчатска оказался лишь 1 мм, чуть больше, 3 мм, выпало на севере полуострова, в населенном пункте Корф.



С сухой погоды начался и июль. За прошедшие сутки дожди на полуострове были небольшими и существенный вклад не внесли. А сильными, сопровождаемые усилением ветра до 21 м/с, они отмечались в Якутии, преимущественно в восточных районах. Местами в Республике выпало до 23 мм. Еще сильнее увлажнили землю дожди в Приморском крае. Метеостанция Яковлевка зарегистрировала за день 2 июля и ночь на 3 июля 55 мм осадков.



В ближайшие дни дождливая погода на Дальнем Востоке ожидается на юге Якутии, Амурской области, Хабаровского края. На остальной территории существенных осадков не будет. / meteonovosti.ru /



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