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Зона ливней приближается к Москве

ИА "Метеоновости" / 10:57 Пятница, 3 июля



погоды со скоростью 40-50 км/час движется на столичную область. После 18 часов с ливнями и грозами она приблизится к Московской области, и будет определять погоду в ближайшие сутки.



В Москве наиболее интенсивные осадки ожидаются вечером и в начале ночи, за процесс может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. В июле она составляет 94 мм.



В этой зоне высота верхней границы облачности местами превышает 12 км, что указывает на возможность выпадения града.



Расчеты показывают, что наибольшее количество осадков достанется западной половине столицы.



Рекордных значений по количеству осадков не ожидается. 3 июля они составляют 50,2 мм и принадлежат 1982 году, а 4 июля самый дождливый день был в далеком 1927 году, когда за сутки выпало 56,7 мм осадков.



В прошлом году самым дождливым июльским днем в Москве было 17 число, за сутки выпало 14 мм осадков. / meteonovosti.ru /



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