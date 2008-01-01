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Новости погоды


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Сибирская погода наверстывает упущенное тепло


ИА "Метеоновости" / 11:31 Пятница, 3 июля

  Первый летний месяц неласково обошелся с сибиряками.

В первой декаде месяца на юге территории дневная температура едва достигала отметку в +15 градусов. Потеплело лишь в последней пятидневке. Но даже при превышении средней суточной температуры на 3-4 градуса, в среднем в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, на Алтае, в центральных и южных районах Красноярского края июнь оказался холоднее обычного.

Июльская погода пытается исправить такую несправедливость. В минувшие сутки в большинстве южных областей Сибири температура превысила норму на 2-6 градусов, а в центральных и южных районах Красноярского края - на 7-8 градусов. В дневные часы 2 июля воздух раскалился до тридцатиградусных значений температуры, а местами и выше.

В Красноярске она повысилась до +33.1, что стало суточным рекордом, предыдущий рекорд, +32.7 градусов, удерживался с 1969 года. Еще один сибирский город стал рекордсменом. В Енисейске 2 июня было +34.2, что на 0.7 градусов выше рекорда 2018 года.

Уже с завтрашнего дня жара начнет немного ослабевать, но температура останется выше нормы на 4 градуса. / meteonovosti.ru /
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