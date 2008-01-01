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Холод с Урала уходит

ИА "Метеоновости" / 12:00 Пятница, 3 июля



В июне не только сибиряки оказались обделены теплом. На Урале в первый летний месяц температура воздуха с каждым днем становилась все ниже. А во второй половине месяца она ежедневно не дотягивала до нормы 4-8 градусов. В большинстве уральских городов были обновлены рекорды суточного минимума. В последние дни июня холод распространился на западную половину Казахстана и даже добрался до границ с Ираном. И здесь ни один день не обходился без понижения температуры до рекордных значений.



Июль на Урале начался с холодной погоды и новых рекордов. В Красноуфимске уже 1 июля был установлен новый суточный минимум, температура понизилась до +0.9 градусов. А 2 числа стало еще холоднее. Минимальная температура под утро зарегистрирована всего лишь +0.6 градусов, а это новый рекорд. Предыдущий рекорд удерживался с 2013 года, но даже тогда суточный минимум был +4.5 градусов.



В ближайшие дни температура на Урале приблизится к норме. А выше нормы она обещает быть лишь к середине следующей недели. / meteonovosti.ru /



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