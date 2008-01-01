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Новости погоды


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Санкт-Петербург: к исходу выходных дожди и ветер усилятся


ИА "Метеоновости" / 12:07 Пятница, 3 июля

  Июнь в Северной столице получился теплым и в меру влажным, однако на прощанье месяц "громко хлопнул дверью". 30 числа при прохождении атмосферного фронта сильный порывистый ветер валил деревья, а следствием ливневого дождя стали локальные подтопления в некоторых районах города. Температура вернулась к средним многолетним значениям.

Область низкого давления над Скандинавией продолжает строить козни - прошедшие дни в городе периодически заряжали кратковременные дожди. В пятницу и субботу (3 и 4 июля) погода существенно не изменится: переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Но к исходу выходных североатлантические циклоны вдохнут в циклон над Скандинавией новые силы. Дожди станут более продолжительными и интенсивными. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный, в воскресенье с порывами до сильного. Температура ночью +12:+15, днем +19:+22.

В начале следующей недели в Санкт-Петербурге сохранится дождливая и ветреная погода. / meteonovosti.ru /
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