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Новости погоды


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В Смоленской области начались дожди


ИА "Метеоновости" / 12:24 Пятница, 3 июля

  Зона осадков с Беларуси сместилась на Смоленскую область. В 12 часов дождь отмечался в Ельне, Велиже и самом Смоленске. За счет облачности и осадков температура воздуха понизилась до 20..22 градусов. В Рославле, где пока нет дождя, воздух прогрелся до 25 градусов. / meteonovosti.ru /
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