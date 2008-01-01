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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:13 Суббота, 4 июля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта с волнами. При переменной облачности пройдёт кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 26..28, по области 23..28 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.

В Москве и Подмосковье погода вполне комфортная, содержание кислорода в воздухе в пределах нормы, что благоприятно для всех.

В период очень теплой погоды риски для здоровья повышаются для людей пожилого возраста, имеющих целый "букет" недугов, сердечно- сосудистые нарушения, эндокринные заболевания, так как в жару увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, повышается вероятность тромообразования, нарушения сердечного ритма, сосудистых спазмов, иногда вплоть до кризов. Рекомендации сводятся к соблюдению врачебных рекомендаций, принимать вовремя рекомендованное лекарство, не допускать резких колебаний артериального давления, в дневные часы людям пожилого возраста с проблемами со здоровьем лучше находиться дома, избегать солнца и излишних физических нагрузок. / meteonovosti.ru /
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