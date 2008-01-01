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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:51 Суббота, 4 июля

  Июльская погода стартовала в столичном регионе с очень теплой погоды. И с каждым днем тепло будет только нарастать.

Сегодня в городе максимальная температура ожидается от 26 до 28 градусов. Но даже при таких значениях до жарких рекордов ей далеко. Самая высокая температура 4 июля отмечалась в 1938 году, когда в дневные часы воздух раскалился до +33.7 градусов. Сегодня подобная жара Москве не грозит. А в ночь на 4 июля 1897 года похолодало до +4.4 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.

Сильными ливнями отметился этот день в 1927 году. На московскую землю вылилось 56.7 мм влаги и это при месячной норме 94 мм.

В прошлом году в это время было прохладно: ночью +10.4, днем +17.5 градусов и без осадков. / meteonovosti.ru /
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