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О прошедших дождях в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 11:28 Суббота, 4 июля



Накануне холодный атмосферный фронт с волнами, который поднимался с запада, юго-запада, обрушился проливными дождями на столичный регион. Больше всего осадков выпало в западной половине.



Количество выпавших осадков в Москве распределилось следующим образом: на севере налило 50 мм, на востоке 14, на юге 23, на западе 56 мм. В первой половине ночи дожди постепенно сошли на нет. Гремели грозы, ветер усиливался в порывах 12-17 м/с.



В Подмосковье самые интенсивные дожди наблюдались на западе, где выпало 51-64 мм, а вот на востоке и юге их вовсе не было. По мере продвижения фронта, смещалась и зона осадков. Так в Кашире за сутки налило 22 мм. / meteonovosti.ru /



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