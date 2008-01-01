Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
4 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О прошедших дождях в Москве и области


ИА "Метеоновости" / 11:28 Суббота, 4 июля

  Накануне холодный атмосферный фронт с волнами, который поднимался с запада, юго-запада, обрушился проливными дождями на столичный регион. Больше всего осадков выпало в западной половине.

Количество выпавших осадков в Москве распределилось следующим образом: на севере налило 50 мм, на востоке 14, на юге 23, на западе 56 мм. В первой половине ночи дожди постепенно сошли на нет. Гремели грозы, ветер усиливался в порывах 12-17 м/с.

В Подмосковье самые интенсивные дожди наблюдались на западе, где выпало 51-64 мм, а вот на востоке и юге их вовсе не было. По мере продвижения фронта, смещалась и зона осадков. Так в Кашире за сутки налило 22 мм. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+24
Вс.
5 июл.
+27
Пн.
6 июл.
+28
Вт.
7 июл.
+31
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Абадан		 -4
Беллинсгаузен

некомфортное место: Синая
комфортное место: Гарден-Гроув

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100