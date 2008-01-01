Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
О прошедших дождях в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 11:28 Суббота, 4 июля
Накануне холодный атмосферный фронт с волнами, который поднимался с запада, юго-запада, обрушился проливными дождями на столичный регион. Больше всего осадков выпало в западной половине.
Количество выпавших осадков в Москве распределилось следующим образом: на севере налило 50 мм, на востоке 14, на юге 23, на западе 56 мм. В первой половине ночи дожди постепенно сошли на нет. Гремели грозы, ветер усиливался в порывах 12-17 м/с.
В Подмосковье самые интенсивные дожди наблюдались на западе, где выпало 51-64 мм, а вот на востоке и юге их вовсе не было. По мере продвижения фронта, смещалась и зона осадков. Так в Кашире за сутки налило 22 мм. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения