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Рекордно низкие температуры Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 12:13 Суббота, 4 июля



В последний рабочий день уходящей недели над континентальными районами Дальнего Востока господствовал антициклон. При малооблачной погоде и слабом ветре среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на Чукотке на 5 градусов, в Хабаровском крае на 3-4, в Приморье на 1-2 градуса. Были зафиксированы и рекордно низкие значения.



В Марково (Чукотский округ) 3 июля столбик термометра опустился до отметки -2.0, что ниже предыдущего на полтора градуса трехлетней давности.



В Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край) воздух остывал до 2.7, прежний абсолютный минимум для 3 июля составлял 5 градусов и наблюдался в 1931 году. В Лермонтовке (Хабаровский край) новый рекорд температуры 6.5, что ниже предыдущего всего-навсего на 0.2 градуса шестидесятилетней давности.



В Дальнереченске (Приморский край) новый абсолютный минимум для 3 июля 10.1, прежний 10.8 градуса продержался с 1969 года. / meteonovosti.ru /



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