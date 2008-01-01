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Новости погоды


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Рекордно низкие температуры Дальнего Востока


ИА "Метеоновости" / 12:13 Суббота, 4 июля

  В последний рабочий день уходящей недели над континентальными районами Дальнего Востока господствовал антициклон. При малооблачной погоде и слабом ветре среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на Чукотке на 5 градусов, в Хабаровском крае на 3-4, в Приморье на 1-2 градуса. Были зафиксированы и рекордно низкие значения.

В Марково (Чукотский округ) 3 июля столбик термометра опустился до отметки -2.0, что ниже предыдущего на полтора градуса трехлетней давности.

В Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край) воздух остывал до 2.7, прежний абсолютный минимум для 3 июля составлял 5 градусов и наблюдался в 1931 году. В Лермонтовке (Хабаровский край) новый рекорд температуры 6.5, что ниже предыдущего всего-навсего на 0.2 градуса шестидесятилетней давности.

В Дальнереченске (Приморский край) новый абсолютный минимум для 3 июля 10.1, прежний 10.8 градуса продержался с 1969 года. / meteonovosti.ru /
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