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В Красноярском крае рекордная жара начинает спадать

ИА "Метеоновости" / 13:18 Суббота, 4 июля



Большая часть Красноярского края находится в теплом секторе циклона, в котором и господствует сухой раскаленный воздух. Накануне в Туруханском районе, Эвенкии, а также в центральных районах Красноярского края температура повышалась до 36 градусов, среднесуточное значение превышало климатическую норму на 10-11 градусов. Обновились инструментальные наблюдения за погодой.



В Верхнеимбатске новый абсолютный максимум для 3 июля 33.9, что выше предыдущего менее, чем на градус, продержавшегося с 1957 года. В населенном пункте Бор было зафиксировано 36.4, прежний рекорд для 3 июля 34 градуса наблюдался в прошлом году. В Северо-Енисейском новый рекорд 32.2, что выше предыдущего на 1.5 градуса, который продержался с 1957 года. В Енисейске столбик термометра достиг отметки 34.6, прежний абсолютный максимум 33.6 градуса наблюдался в 1957 году. В Богучанах 3 июля царил зной с температурой 36.1, предыдущий рекорд 34.3 градуса зафиксирован в 1986 году.



Рекордно тепло было и на арктическом побережье Красноярского края. На Диксоне 3 июля температура повышалась до 20, прежний абсолютный максимум для этого дня составлял 18.5 градусов и наблюдался в 1967 году.



Еще сегодня, 4 июля, в Эвенкии и Туруханском районе, а также в центре Красноярского края сохранится сильная жара с температурой днем до 35 градусов.



Но уже во второй половине дня с приближением холодного атмосферного фронта с волнами начнутся дожди. В воскресенье 5 июля дожди будут сильные, местами очень сильные, ливневого характера, с грозой, градом (в центральных, южных районах, в Хакасии и Тыве крупный град), ветер усилится в порывах 15-20 м/с, при грозах местами шквалы до 25 м/с, в Хакасии 25-30 м/с. И жара пойдет на убыль. / meteonovosti.ru /



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