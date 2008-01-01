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На Европейской территории аномальная жара

ИА "Метеоновости" / 13:54 Суббота, 4 июля



На большей части Европейской России господствует жара, среднесуточная температура превышает многолетние значения на 4-7 градусов, воздух разогревается до 30 градусов и выше, а на юге и вовсе до 40.



Накануне, 3 июля, в ряде районов были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.



Среди рекордсменов по жаре, Елец (Липецкая область), где температура повышалась до 30.8, прежний абсолютный максимум для этого дня 30.7 градуса, который продержался с 1991 года.



Новый абсолютный максимум для 3 июля и в Керчи (Крым) 36.0, что выше предыдущего на 1.4 градуса зафиксированного в 1939 году.



В Приморско-Ахтарске (Краснодарский край) температура достигла рекордных значений 37.1, прежний 36 градусов наблюдался в 1983 году.



Сегодня и завтра, 4-5 июля в Воронежской, Белгородской, Курской Тамбовской и Липецкой областях сохранится жаркая погода с температурой днем местами до 35..37 градусов, среднесуточное значение превысит норму на 7-9 градусов.



В Крыму в период с 4 по 6 июля аномальная жара с температурой 33..38 градусов. Сильная жара и на Европейском юге: в Адыгее, Краснодарском крае до 39 градусов, в Волгоградской, Астраханской областях 40..42, в Ростовской области до 42, в Калмыкии до 43 градусов. / meteonovosti.ru /



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