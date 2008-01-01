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Новости погоды
К Москве приближаются сильные дожди
ИА "Метеоновости" / 13:58 Суббота, 4 июля
Атмосферный фронт с запада, северо-запада подступил к столичному региону. И в районе 14 часов ожидаются дожди кратковременного характера, местами сильные, может выпасть от 5 до 30 мм, местами прогремят грозы, при грозах ветер усилится в порывах 12-17 м/с.
По мере продвижения фронта, зона дождей распространится на восток.
На прекращение дождей можно рассчитывать в первой половине ночи. / meteonovosti.ru /
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