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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:04 Воскресенье, 5 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. При переменной облачности местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 26..28, по области 23..28 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 40%.



В Москве и Подмосковье погода вполне комфортная, атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе в пределах нормы, что благоприятно для всех. Такая погода не должна вызвать заметных метеопатических реакций у большинства. И лишь люди преклонного возраста, имеющие целый "букет" недугов, как сердечно-сосудистых нарушений, так и эндокринных заболеваний, в такую погоду могут чувствовать себя неважно. При увеличении нагрузки на сердечно-сосудистую систему, повышается вероятность тромбообразования, нарушения сердечного ритма, сосудистых спазмов, иногда вплоть до кризов.



Следует соблюдать врачебные рекомендации, принимать вовремя лекарство, не допускать резких колебаний артериального давления, в дневные часы людям пожилого возраста с проблемами со здоровьем лучше находиться дома, избегать солнца и излишних физических нагрузок.



Геомагнитный фон 5 июля спокойный. / meteonovosti.ru /



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