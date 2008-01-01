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Воскресенье
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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:07 Воскресенье, 5 июля

  Июль славен жарой. И действительно, так оно и есть. Сегодня в Москве воздух прогреется до 26..28 градусов, а в городских условиях это жара. Но до рекордных значений дело не дойдет. Абсолютный максимум этих суток останется за 1938 годом со значением 36.2 градуса. Абсолютный минимум температуры для 5 июля тоже останется неприкосновенным, в 1894 столбик термометра опустился до отметки 4.9 градуса.

1977 год вошел в метеорологическую летопись столицы сильными дождями, выпало 25.8 мм при норме 94 мм.

В прошлом, 2019 году, 5 июля было комфортно, температура ночью 10.8, днем 20.5 градусов и без осадков. / meteonovosti.ru /
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