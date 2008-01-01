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Атмосферные фронты омрачили отдых жителям Красноярского края


ИА "Метеоновости" / 12:08 Воскресенье, 5 июля

  Южные районы Красноярского края оказались в области пониженного давления на пути следования активных атмосферных фронтов. 4 и ночью 5 июля в регионе бушевала стихия. Гремели грозы, лил дождь, дул резкий порывистый ветер. Количество выпавших осадков достигло 32 мм, ветер в порывах усиливался до 25-30 м/с. Разгул стихии не остался без последствий: из-за проливных дождей уровень воды на малых реках повысился, были подтоплены некоторые поселки. От сильного ветра ночью 5 июля сильно пострадал палаточный лагерь в Дзержинском районе. Резких порывов ветра не выдержали огромные сосны. Деревья падали на палатки и на автомобили. В результате погиб один человек, пятеро оказались в больницах. Сейчас ведется уборка территории.

6 июля погодные условия в южных районах Красноярского края определят атмосферные фронты. Ожидаются грозовые дожди, местами сильные и ливневые, грозы, град и порывистый ветер до 25-30 м/с. Днем жарко, но не так, как накануне: 25..30 градусов, в горах комфортно, 18..23. / meteonovosti.ru /
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