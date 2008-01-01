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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:26 Воскресенье, 5 июля



Погодные условия в Москве и области определяются малоградиентным барическим полем. Атмосферное давление в столице 745 мм рт. ст., это ниже климатической нормы. Небо затянуто облаками. Осадков не наблюдается, лишь на северо-востоке Москвы идет дождь. Ветер слабый. К 12 часам воздух на станции ВДНХ прогрелся до 22,9 градуса, в центре города термометры показывают 23,6 градуса, во Внуково прохладнее, 22,1 градуса. Влажность воздуха 70 %. / meteonovosti.ru /



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