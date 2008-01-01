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Рекордная жара в Иркутской области сменилась ливнями

ИА "Метеоновости" / 13:11 Воскресенье, 5 июля



Несколько недель в южных районах Восточной Сибири сохранялся повышенный фон атмосферного давления. Выше многолетних значений и среднесуточная температура воздуха. 4 июля зафиксированы два температурных рекорда. В деревне Инга воздух прогрелся до 31,8 градусов, а в Иркутске до 34 градусов. Предыдущие рекорды на 0,1 градуса ниже настоящих и состоялись они в 1954 и 1926 годах соответственно. Погодные условия в Иркутской области менялись стремительно. Вечером после прохождения холодного атмосферного фронта температура воздуха понизилась, усилился ветер и начался дождь. Количество выпавших осадков достигло 22 мм, гремели грозы. Непогода продолжалась в регионе до утра 5 июля.



6 июля атмосферное давление начнет расти, атмосферные фронты сохранят влияние. При переменной облачности местами пройдут кратковременные грозовые дожди, ветер в порывах усилится до 9-14 м/с. Температура воздуха 27..32 градуса, при облачной погоде прохладнее, 18..23. / meteonovosti.ru /



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