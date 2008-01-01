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В Крыму - лучшее время для купания

ИА "Метеоновости" / 14:01 Воскресенье, 5 июля



Повышенный фон атмосферного давления сохраняется в Крыму. Облаков и осадков мало, воздух в дневные часы прогревается до 35 градусов и выше. Среднесуточная температура воздуха превышает привычные показатели на 6-8 градусов. И, по прогнозам синоптиков, ослабеет жара к середине следующей недели. 4 июля в Крыму обновились температурные максимумы. В Ялте воздух прогрелся до 36 градусов. Еще жарче было в Симферополе, 36,4. А в Феодосии термометры показали 37,2 градуса. Позади остался рекорд 2009 года, 34,3 градуса.



6 июля в Крыму при переменной облачности осадков не ожидается, ночью 18..23 градуса, на побережье 21..26. А днем снова жара: 31..36, в степных и предгорных районах до 39. Грозовые дожди 8 июля не собьют жару, а 9 июля жара ослабеет до 25..30 градусов, но уже с 10 июля вновь усилится. Зато отдыхать в Крыму хорошо, особенно на море. Вода у берегов полуострова прогрелась до комфортных 25-26 градусов. / meteonovosti.ru /



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