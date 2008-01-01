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Новости погоды


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В Средней полосе пора дождей


ИА "Метеоновости" / 14:37 Воскресенье, 5 июля

  Лето в центральной России бывает как жарким, так и дождливым. И если на юге и в Черноземье стоит сильная жара (днем воздух в Воронежской области раскаляется до 38 градусов), то в средней полосе идут дожди. Ливневые дожди обрушились на столичный регион в вечерние часы 3 июля. В отдельных районах выпало до 50 мм небесной влаги, также наблюдался и град. Непогода была связана с прохождением холодного атмосферного фронта. Атмосферные фронты продолжали бесчинствовать в северных районах Московской области, в Тверской области 4 июля. Количество выпавших осадков меньше, до 17 мм. В вечерние часы 4 и ночью 5 июля грозовые дожди обрушились на Ярославскую и Рязанскую области. Пострадали также Владимирская, Тульская и Орловская области.

6 июля ночью ожидаются кратковременные грозовые дожди в сопровождении порывистого ветра. Днем без осадков, жара, 26..31 градус. / meteonovosti.ru /
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