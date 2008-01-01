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Новости погоды
В Томи падает уровень воды
ИА "Метеоновости" / 14:57 Воскресенье, 5 июля
Неблагоприятная гидрологическая обстановка ожидается на Томи близ Томска. По прогнозам гидрологов, в ближайшие две недели погодные условия в Томской области станет определять антициклон. Дожди, местами сильные, а также град и порывистый ветер 6 июля не скажутся на гидрологической обстановке. Спад воды в Томи продолжится. Спад уровня воды может достичь неблагоприятно низких для судоходства отметок. Следует отметить, что Томь обмелеет до неблагоприятных отметок на небольшом протяжении, а именно, на участке вблизи Томска. / meteonovosti.ru /
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