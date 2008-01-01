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Сильные дожди на европейском севере продолжатся

ИА "Метеоновости" / 15:29 Воскресенье, 5 июля



Активный циклонический вихрь с Северной Атлантики продолжает портить погоду на севере и северо-западе ЕТР. Центр циклона расположился над севером Скандинавского полуострова, атмосферные фронты дотягиваются до Республики Коми. Именно здесь 4 и ночью 5 июля прошли сильные дожди, гремели грозы. Количество выпавших осадков достигло 26 мм. На достигнутом циклон и атмосферные фронты не остановятся. 6 июля дожди и порывистый ветер ожидаются в Ненецком автономном округе. В Архангельской области и в Коми не обойдется без ливней и гроз, ветер в порывах усилится до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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