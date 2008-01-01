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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:48 Понедельник, 6 июля

  Атмосферные фронты, огибающие столичные земли и оказывающие еще вчера влияние, отойдут на соседние юго-восточные территории, а формирование погодных условий в Московии предстоящим днём будет проходить под натиском гребня антициклона с юго-запада.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 6 июля ожидается жаркая погода. При переменной облачности столбики термометров поднимутся до отметок 28..30 градусов в Москве и до 25..30 - по области. Осадков не ожидается. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с. Содержание кислорода в воздухе пониженное. При таких условиях возможно формирование условий термического дискомфорта: условия духоты и погодной гипоксии в дневные часы. Такие внешние условия являются дополнительной нагрузкой на организм, главным образом, риски для здоровья связаны с повышенным тромб образованием, недостатком кислорода, резкими "скачками" артериального давления, частыми приступами мигрени. Даже у практически здоровых и молодых людей могут отмечаться слабость, физическая и психическая усталость и другие астенические проявления.

Первое правило в жару: стараться избегать длительного пребывания на солнце, в душных помещениях. Стоит пить больше воды, потому что недостаток воды может привести к дисбалансу водно-солевого обмена; компенсировать недостаток кислорода помогут дыхательная гимнастика, настой из листьев березы, мелиссы и сушеницы по полстакана 2-3 раза в день. Расслабляют, успокаивают, снимают головную боль отвары ромашки, можжевельника, календулы. Улучшить общее состояние, нормализовать сосудистый тонус, снять усталость можно с помощью контрастного душа (температурный контраст может быть в пределах 10-15 градусов), утренний душ следует завершать холодной, а вечерний теплой водой.

Геомагнитный фон 6 июля спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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