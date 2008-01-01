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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 08:42 Понедельник, 6 июля



В июле жарко, да расставаться с ним жалко - говорили в народе. Спорить с народной мудростью не приходится, поскольку в июле хоть и жара, а также комары, но в то же время богатый урожай ароматных ягод. На июль приходится и максимальная температура воздуха. Знаменит температурными рекордами 2010 год, но рекорд дня для 6 июля остается за 1938 годом, когда воздух прогрелся до 36,2 градуса. С конца позапрошлого века не перекрыт и абсолютный минимум температуры. Под утро 6 июля 1894 года воздух остыл до +5,5 градуса. Сегодня до рекордных значений не дойдет, воздух прогреется до 28..30 градусов, в городских условиях это жара.



1983 год вошел в метеорологическую летопись столицы сильными дождями, выпало 37.1 мм осадков при норме 94 мм. В 1977 году ветер в порывах усиливался до 20 м/с.



В прошлом, 2019 году, 6 июля было комфортно, температура ночью 12.1, днем 19.8 градуса, прошел дождь. / meteonovosti.ru /



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