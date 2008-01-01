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Жаркое лето вернулось в Приволжье
ИА "Метеоновости" / 09:26 Понедельник, 6 июля
В прошедшие выходные волна аномального тепла накрыла Приволжский федеральный округ. В Нижегородской области, Татарстане и Удмуртии температура превысила +30, на юге Саратовской достигла +38..+40. Очень тепло, +24..+28, стало в Кировской области, Удмуртии и Пермском крае. А ведь еще несколько дней назад почти на всей территории округа было по-осеннему холодно.
Вместе с летней жарой в Приволжье пришли дожди и грозы. Они отмечались в зоне атмосферного фронта почти на всей территории округа (за исключением южных областей). Местами прошли сильные дожди. В воскресенье днем, 5 июля, в Удмуртии выпало до 44 мм осадков (Воткинск).
В ближайшие дни жаркая погода сохранится в теплом секторе циклона над Скандинавией, во второй половине недели - на западной периферии антициклона с центром над Челябинской областью. Температура ночью +17..+22, днем воздух прогреется до +28..+33, на юге территории до +38..+41. Местами возможны дожди с грозами и шквалами, высока их вероятность в начале недели. / meteonovosti.ru /
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