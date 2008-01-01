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Ливневые дожди обрушились на юг Сибири

ИА "Метеоновости" / 10:15 Понедельник, 6 июля



Циклонический вихрь, перемещавшийся по югу Сибири, стал причиной сильных ливней как на Урале, так и в южных районах Сибири. Сначала ливень обрушился на Челябинскую область, затем досталось и юго-восточным районам Западной Сибири. Но неугомонный циклон продолжал двигаться в восточном направлении. Добрался он до Иркутской области, где объединив усилия с атмосферными фронтами еще одного циклона, продолжил лить небесную влагу. 5 и ночью 6 июля в Челябинской области прошел сильный грозовой дождь, выпало до 28 мм осадков. В Новосибирской области до 54 мм влаги, чуть меньше, 48 мм, досталось Кемеровской области. 44 мм осадков выпало в южных районах Красноярского края. В Иркутской области осадков тоже было много, до 34 мм.



Циклон и атмосферные фронты не оставят в покое Сибирь. На юге региона дожди будут продолжаться до вечера 6 июля, возможно усиление осадков, град и порывистый ветер. В Иркутской области, где погоду портят сразу два циклона, непогода задержится до 8 июля. Ожидаются ливневые дожди и грозы. / meteonovosti.ru /



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