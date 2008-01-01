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Жара в Москве ослабеет после дождичка в четверг..

ИА "Метеоновости" / 11:05 Понедельник, 6 июля



дождем, лишь в четверг жители столицы ощутят прохладу.



В начале недели погоду в столичном регионе будет определять теплый сектор циклона с центром над севером Ботнического залива. Ночи будут теплыми, минимальная температура воздуха в городе будет около 20 градусов, а днем воздух раскалится до 30 градусов. Средняя суточная температура окажется выше нормы на 5-6 градусов. После полудня местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.



В ночь на четверг столичный регион пересечет холодный фронт, который прольет новую порцию дождей. Температура воздуха на уровне 1,5 км понизится почти на 10 градусов, и ночи станут более свежими, в Москве 14..16, по области до 10..11 градусов. И днем в четверг максимальная температура воздуха чуть выше 20 градусов. Четверг окажется самым "холодным" на этой неделе, средняя суточная температура воздуха приблизится к норме.



В пятницу, днем вероятность дождя еще сохранится, за счет солнца дневная температура вновь станет расти, и к выходным в Москву вновь вернется жара. / meteonovosti.ru /



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