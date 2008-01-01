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Жара на европейском юге усиливается

ИА "Метеоновости" / 11:56 Понедельник, 6 июля



На юге ЕТР жара набирает обороты. Температура воздуха выше привычных значений на 4-6, а в отдельных районах и на 8 градусов. 5 июля сильная жара наблюдалась в Адыгее и в Ингушетии, где термометры показали +36 градусов. Еще жарче, до 37 градусов, было в Дагестане. До 38 градусов раскалялся воздух в Ростовской области. В Астраханской области и в Ставропольском крае до +39. Жарче всего, до +40 градусов, было в Волгоградской области, в Калмыкии и в Краснодарском крае. И снова температурные рекорды. В Ростовской области в лидеры выбился Таганрог, где было +37 градусов. Предыдущий рекорд состоялся в 1924 году, температура воздуха составила 35,8 градуса. В Эльтоне воздух раскалился до 39,4 градуса. Три рекорда в Саратовской области: Балашов (36,3), Ершов (37,9), Александров-Гай (+40 градусов).



Сегодня, 6 июля, жаркая погода сохраняется в Южном и Северо-Кавказском округах. Температура воздуха 34..39 градусов. В Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях воздух раскалится до 42 градусов, а в Калмыкии до 43. Задержится жара до 8 июля, а затем начнет спадать. Из-за сильной жары и отсутствия дождей уровень пожарной опасности в отдельных районах может вырастет до 4 и даже до 5 (максимального) класса. / meteonovosti.ru /



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