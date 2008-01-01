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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:36 Понедельник, 6 июля



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 26,1..28,0 градуса; Северном 25,6..29,1 градуса, Северо-восточном 26,0..27,2 градуса, Восточном 26,3..27,7 градуса, Юго-восточном 26,6..28,1 градуса, Южном 26,2..29,2 градуса, Юго-западном 26,2..27,0 градуса, Западном 25,0..27,4 градуса, Северо-западном 26,1..27,8 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 25,9..26,2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 25,2..27,9 градуса. / meteonovosti.ru /



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