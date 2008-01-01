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В Кишиневе за сутки выпала месячная норма осадков

ИА "Метеоновости" / 12:40 Понедельник, 6 июля



Небольшой циклон, пришедший со стороны Средиземноморья определял погодные условия в Молдавии и на юге Украины. Днем, в теплом секторе циклона, было очень жарко, 35-37 градусов, а на Украине даже состоялись рекорды температуры: в Одессе воздух раскалился до 35,4 градуса, а в Херсоне до +38. К вечеру жара сменилась дождями, а в Молдавии - сильными ливнями. Это и не удивительно - коррективы в погоду внес холодный атмосферный фронт. На Кишинев за неполные 12 часов выпало 84 мм осадков. Таким образом, перекрыт абсолютный рекорд дня 5 июля по осадкам. В 1910 году тоже отмечались ливни, но не столь сильные, выпало до 35,5 мм влаги. Новый рекорд примечателен тем, что превысил месячную норму осадков, которая составляет 62 мм. Столь сильные ливни не проходят без последствий. Столица Молдавии пострадала. По дорогам текли бурные потоки воды, частично сорвало асфальт, образовались промоины и даже глубокие ямы. Дороги нуждаются в ремонте. В некоторых районах Кишинева и в пригородах столицы приходилось откачивать воду из подвалов домов.



В ближайшие дни погодные условия на юго-западе и западе Украины, а также в Молдавии будет определять холодный атмосферный фронт. Жара спадет, ожидаются грозовые дожди, резкий порывистый ветер, в Молдавии местами ливневые дожди и град. / meteonovosti.ru /



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