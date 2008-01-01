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Новости погоды


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Ураган бесчинствовал в Забайкалье


ИА "Метеоновости" / 14:19 Понедельник, 6 июля

  Атмосферные фронты, чередой шедшие через Бурятию и Забайкальский край, принесли непогоду на юг региона. Грозовые дожди прошли в Бурятии, но больше всего досталось Забайкальскому краю. В Забайкальске днем 5 июля бушевала стихия. Прошел ливень, гремели грозы, выпал град. А ветер в порывах усиливался до ураганных значений 35 м/с. Ветер ураганной силы нанес ущерб - в регионе вырваны с корнем деревья, сорваны крыши с домов и хозяйственных построек, сломаны заборы. Крупный град выпал в Борзе, диаметр градин, по данным метеостанции, доходил до 14 мм. Однако местные жители уверяют, что отдельные градины были размером с куриное яйцо. Град повредил посевы, побил окна в домах, разбил теплицы. Пострадали мелкие животные. Даже прошедшие в регионе дожди вызвали подтопление частного сектора.

7 июля погода в Забайкальском крае улучшится. Атмосферное давление вырастет, но неустойчивость атмосферы на высотах сохранится. Ночью осадков не ожидается, утром при прояснении туман. Днем местами кратковременные грозовые дожди. Порывы ветра до 15-20 м/с. Днем жарко, 28..33 градуса, при облачности 23..28. / meteonovosti.ru /
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