

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ураган бесчинствовал в Забайкалье

ИА "Метеоновости" / 14:19 Понедельник, 6 июля



Атмосферные фронты, чередой шедшие через Бурятию и Забайкальский край, принесли непогоду на юг региона. Грозовые дожди прошли в Бурятии, но больше всего досталось Забайкальскому краю. В Забайкальске днем 5 июля бушевала стихия. Прошел ливень, гремели грозы, выпал град. А ветер в порывах усиливался до ураганных значений 35 м/с. Ветер ураганной силы нанес ущерб - в регионе вырваны с корнем деревья, сорваны крыши с домов и хозяйственных построек, сломаны заборы. Крупный град выпал в Борзе, диаметр градин, по данным метеостанции, доходил до 14 мм. Однако местные жители уверяют, что отдельные градины были размером с куриное яйцо. Град повредил посевы, побил окна в домах, разбил теплицы. Пострадали мелкие животные. Даже прошедшие в регионе дожди вызвали подтопление частного сектора.



7 июля погода в Забайкальском крае улучшится. Атмосферное давление вырастет, но неустойчивость атмосферы на высотах сохранится. Ночью осадков не ожидается, утром при прояснении туман. Днем местами кратковременные грозовые дожди. Порывы ветра до 15-20 м/с. Днем жарко, 28..33 градуса, при облачности 23..28. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



