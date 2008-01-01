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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:23 Понедельник, 6 июля



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 27,9..29,2 градуса; Северном 27,3..29,5 градуса, Северо-восточном 26,3..28,3 градуса, Восточном 27,3..29,0 градуса, Юго-восточном 28,4..29,2 градуса, Южном 27,4..29,1 градуса, Юго-западном 27,5..28,0 градуса, Западном 26,7..28,5 градуса, Северо-западном 26,1..28,7 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 27,0..27,4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 26,8..28,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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