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Новости погоды
О погоду в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:26 Понедельник, 6 июля
Погоду в столичном регионе будет определять северная периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 24..26 градусов, по области 23..26. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, относительная влажность воздуха около 50%. / meteonovosti.ru /
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