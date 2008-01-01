Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
6 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоду в Москве вечером


ИА "Метеоновости" / 15:26 Понедельник, 6 июля

  Погоду в столичном регионе будет определять северная периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 24..26 градусов, по области 23..26. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, относительная влажность воздуха около 50%. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+28
Вт.
7 июл.
+30
Ср.
8 июл.
+25
Чт.
9 июл.
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Эль-Кувейт		 -5
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Уяр
комфортное место: Мюриета

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100