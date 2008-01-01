

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоду в Москве вечером

ИА "Метеоновости" / 15:26 Понедельник, 6 июля



Погоду в столичном регионе будет определять северная периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 24..26 градусов, по области 23..26. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, относительная влажность воздуха около 50%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



