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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:29 Вторник, 7 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается жаркая погода. При переменной облачности во второй половине дня местами прольются кратковременные дожди, возможна гроза. Температура воздуха в Москве 29..31, по области 26..31 градусов. Ветер южный 3-8 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



По медицинской оценке - это погодные условия с термическим дискомфортом (духота и перегрев), которые можно охарактеризовать как условия внешней погодной гипоксии. В такие дни повышается риск обострения и ухудшения самочувствия лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, ослабленных и перенесших различные заболевания, с проявлениями хронической кислородной недостаточности. Людям с повышенной метеочувствительностью и сниженными или нарушенными механизмами термоадаптации в связи с имеющимися хроническими недугами такая аномальная жара становится добавочным стрессом и толчком для обострений или ухудшения общего состояния. Следует помнить, что длительное пребывание на солнце противопоказано людям с проблемами щитовидной железы и эндокринными заболеваниями, возможны осложнения и со стороны кожи - солнечная крапивница, фотодерматозы, кератозы, солнечные конъюнктивиты и др.



Следует соблюдать ряд мер, которые помогут не навредить здоровью - избегать длительного пребывания на солнце в дневные часы (с 11-12 до 15-16 часов), в это время солнечные лучи очень агрессивны; чаще принимать водные процедуры, соблюдать питьевой режим, чтобы избежать обезвоживания. С собой всегда иметь бутылочку с водой и лучше без газа, салфетку, смоченную нашатырем (есть аптечные упаковки).



Геомагнитный фон 7 июля спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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