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В Москве высокий уровень ультрафиолетового излучения

ИА "Метеоновости" / 09:15 Вторник, 7 июля



7 и 8 июля в Москве и области индекс ультрафиолетового излучения (УФИ) высокий: 6-7 баллов, лишь на севере Московской области УФИ чуть ниже, 5 баллов. Индекс предназначен для оценки неблагоприятных последствий УФ излучения для здоровья людей. Индекс 5 соответствует среднему уровню воздействия Солнца, а 6-7 - высокому. При индексе УФИ в пределах от 3до 7 требуется защита при пребывании на солнце. В полуденные часы желательно оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами, головной убор, обязательно пользоваться солнцезащитным кремом. Ведь чрезмерное воздействие солнечных лучей может провоцировать солнечные ожоги, даже рак кожи, вызывает ускоренное старение кожи, приводит к болезням глаз. Уязвимы перед вредным действие УФ-лучей дети и подростки, поскольку юная кожа более чувствительна к воздействию. В группе риска также люди со светлой кожей. Защититься от вредного излучения поможет одежда с длинным рукавом. Важно защищать лицо, носить широкополые шляпы или зонты. Обязательно пользоваться солнцезащитными средствами. / meteonovosti.ru /



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