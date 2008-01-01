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Не переносите жару? Проведите отпуск в Санкт-Петербурге!
ИА "Метеоновости" / 09:23 Вторник, 7 июля
В холодный период года многие мечтают о том, чтобы поскорее наступило лето. Это время отпусков, дальних поездок и пляжного отдыха. Однако все хорошо в меру. В этом году лето в центральных и южных районах России вышло на экстремальный режим. Погода стала чересчур уж "пляжной" - когда в тени термометры показывают +35:+38, то впору не вылезать из воды. А оказавшись на пляже, один на один с палящим солнцем, очень быстро хочется найти спасительный тенёчек.
Жаркая погода царит не повсеместно. Северо-западные районы страны находятся под влиянием циклона над Скандинавией. В его циркуляции сюда поступает прохладный и влажный атлантический воздух. Вот и погода в Санкт-Петербурге в меру прохладная, с кратковременными дождями. Такой она останется до окончания недели. Температура ночью около +15, днем около +20. Так что, если вы плохо переносите жару, а отпуск уже начался, хороший вариант провести его в Северной Венеции. А знаменитое хмурое питерское небо только добавит легендарному городу загадочности и шарма! / meteonovosti.ru /
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