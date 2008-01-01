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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:48 Вторник, 7 июля



Июль в Москве полностью оправдывает свое предназначение макушки лета. Дни стоят жаркие, но все же рекордных значений температура не достигает. Вот и сегодня столбики московских термометров устремятся к тридцатиградусной отметке, но до рекорда не дотянут. Самым жарким сегодняшний день останется в 1972 году, когда максимальная температура составила +34.8 градуса и стала суточным рекордом непреодолимым по сей день.



А в далеком 1894 году под утро воздух остыл до +4.9 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. Отличился этот день и в 1981 году. За сутки на город вылилось 61.5 мм осадков. И это не только суточный рекорд, но и абсолютный рекорд месяца, а также годовой абсолютный рекорд. Больше этого количества осадков за сутки не выпадало ни разу. / meteonovosti.ru /



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