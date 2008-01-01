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Новости погоды


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Хабаровский край заливают дожди


ИА "Метеоновости" / 10:16 Вторник, 7 июля

  Активный циклонический вихрь принес сильные дожди в южные районы Дальневосточного округа. В минувшие сутки его центр находился над югом Амурской области. В самой области дожди были не сильными (в Благовещенске выпало лишь 4 мм осадков). А вот центральные и южные районы Хабаровского края, оказавшиеся в передней части циклона, небесной влаги от циклона получили сполна. Выпало местами до 40 мм осадков. Но и июльская норма осадков здесь высока, от 110 до 150 мм.

Сегодня на юге Хабаровского края сохранится дождливая погода, циклон никуда не уходит. Более того, он охватит своим влиянием и Приморье, где пройдут сильные ливни с грозами.

Но не только юго-восток округа в дождливой зоне, дожди льют в Бурятии и Забайкальском крае. Уже сегодня сюда протянется ложбина от китайского циклона, которая станет причиной ливневых дождей с грозами, местами с градом и усилением ветра до 24 м/с. / meteonovosti.ru /
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