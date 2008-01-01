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Как часто июль в Москве бывает жарким

ИА "Метеоновости" / 10:36 Вторник, 7 июля



погода, не в пример прошлому году, москвичей балует. Дни стоят теплые, и даже жаркие. Средняя температура минувших дней на два с половиной градуса опережает норму и пока сдавать свои позиции не собирается. Это подтверждает и статистика. За весь ряд метеорологических наблюдений центральный месяц лета в столице редко бывает холодным. Чаще всего он соответствует сезону, то есть средняя месячная температура, а она равна 18.2 градуса, отклоняется от этого значения в одну или другую сторону не более, чем на 1 градус.



За 140 лет таких июлей набралось 69, то есть почти половина. Не оправдал надежды на тепло у москвичей, то есть средняя месячная температура не дотянула до нормы более, чем один градус, этот месяц 28 раз. В последний раз холодный июль отмечался в прошлом, 2019 году, температура оказалась ниже нормы на 1.8 градусов. А самый холодный июль, когда-либо наблюдавшийся в Москве, случился в 1904 году, средняя температура месяца оказалась на 3.3 градуса ниже нормы.



Порадовал теплом этот месяц в 44 случаях. Из них рекордно теплым остается июль 2010 года. Превышение температуры над нормой в нем составило почти 8 градусов, а ее среднее значение было +26 градусов.



С 2000 года лишь один раз (в прошлом году) июль был холодным, 10 раз - теплым и 8 раз соответствовал сезону. / meteonovosti.ru /



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