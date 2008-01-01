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Сильная жара между Волгой и Доном
ИА "Метеоновости" / 11:46 Вторник, 7 июля
Июлю, как центральному месяцу лета, положено быть самым жарким в течение года. Но в этом году в южной половине европейской территории установилась аномальная жара. В понедельник самым жарким местом оказалась территория между Волгой и Доном. Именно в Ростовской и Волгоградской областях температура воздуха достигала самых высоких отметок по всей России. Она повысилась до +39..+43 градусов. В областных центрах были установлены новые суточные рекорды. В Ростове на Дону максимальная температура достигла +38.9, что на 0.7 градусов выше рекорда, удерживающегося с 1938 года, а в Волгограде новый максимум для 6 июля составляет +38.8 (предыдущий, +37.1 отмечался в 1945 году).
Температурные рекорды обновлены в большинстве южных городов. А это Керчь (+37.2), Симферополь (+36.3), Херсон (+37.2), Феодосия (+36.5) и другие.
Очень жарким минувший день был и в центральных областях Европейской России. Максимальная температура повышалась до +30..+38 градусов. Самая высокая температура была на юге Черноземья.
В среду на Европейском юге сохранится очень жаркая погода, а вот в центральных областях жара начнет постепенно спадать. Изменения в погоде принесет холодный атмосферный фронт. В зоне фронта пройдут дожди, местами сильные ливни с грозами, градом и усилением ветра. А температура понизится на 10-15 градусов, лишь на востоке округа в среду сохранится жаркая погода с дневной температурой до +33 градусов. А уже 10 июля жара спадет и здесь. / meteonovosti.ru /
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