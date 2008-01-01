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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:40 Вторник, 7 июля



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 27,9..29,5 градуса; Северном 27,8..30,0 градуса, Северо-восточном 28,2..29,3 градуса, Восточном 28,1..28,8 градуса, Юго-восточном 28,6..29,7 градуса, Южном 27,5..29,9 градуса, Юго-западном 27,9..28,3 градуса, Западном 27,6..29,1 градуса, Северо-западном 28,1..29,9 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 27,8..27,9 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 27,3..28,8 градуса. / meteonovosti.ru /



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