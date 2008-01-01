Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
7 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:40 Вторник, 7 июля

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 27,9..29,5 градуса; Северном 27,8..30,0 градуса, Северо-восточном 28,2..29,3 градуса, Восточном 28,1..28,8 градуса, Юго-восточном 28,6..29,7 градуса, Южном 27,5..29,9 градуса, Юго-западном 27,9..28,3 градуса, Западном 27,6..29,1 градуса, Северо-западном 28,1..29,9 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 27,8..27,9 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 27,3..28,8 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+28
Ср.
8 июл.
+26
Чт.
9 июл.
+22
Пт.
10 июл.
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Даммам		 -3
Пунта-Аренас

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Риверсайд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100