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Красноярский край облюбовали циклоны

ИА "Метеоновости" / 13:02 Вторник, 7 июля



С начала июля циклоны нескончаемой чередой следуют через сибирские просторы. И если Западную Сибирь они быстро минуют, то на востоке Сибири задерживаются.



В минувшие сутки очередной вихрь поливал дождями Красноярский край и Иркутскую область. В центральных и южных районах края местами выпало до 30 мм осадков. А в Иркутской области сильный дождь пополнил копилку осадков на 38 мм.



В среду сибирский циклон из центральных районов Красноярского края, вопреки всем законом атмосферной циркуляции, переберется на север - в Эвенкию, увлекая за собой и ненастную зону. Но и вся южная половина Восточной Сибири еще останется под его влиянием. В центральных, южных районах Красноярского края, в Хакасии и Тыве пройдут сильные и очень сильные дожди с грозами, крупным градом и ветром до 25 м/с.



В Иркутской области также сильный дождь, в селеопасных районах очень сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с.



Температурный фон будет соответствовать норме. / meteonovosti.ru /



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