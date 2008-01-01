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Красноярский край облюбовали циклоны
ИА "Метеоновости" / 13:02 Вторник, 7 июля
С начала июля циклоны нескончаемой чередой следуют через сибирские просторы. И если Западную Сибирь они быстро минуют, то на востоке Сибири задерживаются.
В минувшие сутки очередной вихрь поливал дождями Красноярский край и Иркутскую область. В центральных и южных районах края местами выпало до 30 мм осадков. А в Иркутской области сильный дождь пополнил копилку осадков на 38 мм.
В среду сибирский циклон из центральных районов Красноярского края, вопреки всем законом атмосферной циркуляции, переберется на север - в Эвенкию, увлекая за собой и ненастную зону. Но и вся южная половина Восточной Сибири еще останется под его влиянием. В центральных, южных районах Красноярского края, в Хакасии и Тыве пройдут сильные и очень сильные дожди с грозами, крупным градом и ветром до 25 м/с.
В Иркутской области также сильный дождь, в селеопасных районах очень сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с.
Температурный фон будет соответствовать норме. / meteonovosti.ru /
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