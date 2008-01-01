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Новости погоды


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Четвертый раз в Москве за лето


ИА "Метеоновости" / 14:21 Вторник, 7 июля

  7 июля в 14 часов в Москве, на ВДНХ, температура воздуха достигла отметки 30 градусов. Впервые в этом месяце! Столица оказалась во власти воздуха, пришедшего в центральную Россию с Турции, где накануне отмечалась рекордно высокая температура.

С начала лета это четвертый случай в Москве, когда температура воздуха превысила 30 градусов.

Для сравнения, в жарком 2010 году к 7 июля в Москве было уже 7 случаев тридцатиградусной жары. / meteonovosti.ru /
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