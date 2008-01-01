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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:22 Вторник, 7 июля
В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 29,6..31,4 градуса; Северном 29,4..32,1 градуса, Северо-восточном 29,4..31,2 градуса, Восточном 29,9..32,0 градуса, Юго-восточном 29,5..31,2 градуса, Южном 29,6..31,2 градуса, Юго-западном 29,3..30,6 градуса, Западном 28,9..30,7 градуса, Северо-западном 29,6..31,0 градуса.
В Зеленограде без осадков, температура воздуха 29,0..29,9 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 29,2..30,6 градуса. / meteonovosti.ru /
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