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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:28 Вторник, 7 июля
Погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт, приближающийся с юго-запада. Облачность увеличится, пройдет дождь, на западе Подмосковья местами с грозой, градом и усилением ветра до 12-17м/с. Температура воздуха в Москве 25..27 градусов, по области 25..28. / meteonovosti.ru /
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