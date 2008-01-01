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О погоде в Москве вечером

ИА "Метеоновости" / 15:28 Вторник, 7 июля



Погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт, приближающийся с юго-запада. Облачность увеличится, пройдет дождь, на западе Подмосковья местами с грозой, градом и усилением ветра до 12-17м/с. Температура воздуха в Москве 25..27 градусов, по области 25..28. / meteonovosti.ru /



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