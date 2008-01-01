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Сильные дожди залили юго-запад Китая

ИА "Метеоновости" / 19:07 Вторник, 7 июля



С 26 июня суммарное количество осадков в восточной части Юго-Западного Китая, регионах Цзянхань и Цзянхуай,а также в Центрально-северной части региона реки Янцзы достигло 100-300 мм.Национальный метеорологический центр (НМЦ) уже 31 день подряд предупреждает о грозах. 2 и 3 июля сильный дождь с грозой ударил по Центрально-Восточному Хубэю, Северному Хунани, Северному Цзянси, Южному Аньхою, Чжэцзяну, западной Юньнани и Юго-Восточному Тибету.



С 4 по 6 июля дожди на юго-западе Китая, в среднем и нижнем течении реки Янцзы усилились. Сильный ливень обрушился на восточный Чунцин, северо-восточный Гузихоу, северо-восточный и северо-западный Юньнань, юго-западный и Восточный Хубэй, юго-восточный Хэнань, Центрально-Южный Аньхой, Южный Цзянсу и Шанхай. За сутки выпадало более 50 мм осадков, что привело к опасному повышению уровня рек. / meteonovosti.ru /



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