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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:24 Среда, 8 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При переменной облачности пройдет кратковременный дождь, местами сильный, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 26..28, по области 25..30 градусов. Ветер южный 7-12 м/с, при грозе с порывами 15-20 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 739 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.



В столичном регионе сохранится погода с биотропным эффектом - условия внешней гипоксии с термическим дискомфортом (духота и перегрев).



У гипертоников и гипотоников, а также метеозависимых людей с симптомами хронической кислородной недостаточности, вегетососудистой дистонией, вегетативными расстройствами, нарушениями обмена веществ такие внешние условия могут провоцировать ухудшение самочувствия, появление головных болей, головокружение, боли в области сердца, артериальное давление может быть нестабильным. Рекомендуется избегать чрезмерных физических нагрузок, избегать пребывания на солнце, контролировать артериальное давление, пить до 1-1,5 л. жидкости - зеленый или травяной чай и воду, лучше без газа. В жару недомогание, слабость, снижение физических сил, головные боли и другие проявления общего ухудшения самочувствия могут отмечаться у практически здоровых людей. Помогут улучшить самочувствие и настроение прохладный душ, соблюдение питьевого режима. Следует избегать длительного пребывания на солнце и в душных помещениях. / meteonovosti.ru /



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