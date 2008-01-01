Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
8 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:24 Среда, 8 июля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При переменной облачности пройдет кратковременный дождь, местами сильный, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 26..28, по области 25..30 градусов. Ветер южный 7-12 м/с, при грозе с порывами 15-20 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 739 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.

В столичном регионе сохранится погода с биотропным эффектом - условия внешней гипоксии с термическим дискомфортом (духота и перегрев).

У гипертоников и гипотоников, а также метеозависимых людей с симптомами хронической кислородной недостаточности, вегетососудистой дистонией, вегетативными расстройствами, нарушениями обмена веществ такие внешние условия могут провоцировать ухудшение самочувствия, появление головных болей, головокружение, боли в области сердца, артериальное давление может быть нестабильным. Рекомендуется избегать чрезмерных физических нагрузок, избегать пребывания на солнце, контролировать артериальное давление, пить до 1-1,5 л. жидкости - зеленый или травяной чай и воду, лучше без газа. В жару недомогание, слабость, снижение физических сил, головные боли и другие проявления общего ухудшения самочувствия могут отмечаться у практически здоровых людей. Помогут улучшить самочувствие и настроение прохладный душ, соблюдение питьевого режима. Следует избегать длительного пребывания на солнце и в душных помещениях. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
3:00
местное
+18
Ср.
8 июл.
+26
Чт.
9 июл.
+22
Пт.
10 июл.
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Скотсдейл		 -4
Беллинсгаузен

некомфортное место: Синая
комфортное место: Саранск

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100