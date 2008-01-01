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Новости погоды


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Ливни и грозы в Москве и области


ИА "Метеоновости" / 05:38 Среда, 8 июля

  Вечером 7 июля активный атмосферный фронт с юго-запада стал причиной опасной погоды на западе Подмосковья. Здесь прошли сильные ливни с грозами, местами с градом. В Можайске выпало 50 мм осадков, более половины месячной нормы.

Дожди прошли и в отдельных округах столицы, в Северо-западном округе до 14 мм. На ВДНХ к 21 часу выпало всего 3 мм. А на востоке столичной области погода простояла без осадков.

Дожди и грозы продолжились и в ночь на 8 июля, на западе сильные. / meteonovosti.ru /
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