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Этот день в истории наблюдений

ИА "Метеоновости" / 10:39 Среда, 8 июля



Центральный месяц лета в столице и ее окрестностях развивается по теплому и даже жаркому сценарию. Средняя температура за прошедшие дни на два с половиной градуса превышает норму. От температуры не отстают и осадки. При месячной норме в 94 мм выпало почти 30% от этого количества (по данным метеостанции ВДНХ).



Но рекордами этот месяц пока не отметился. Вот и сегодня самый жаркий день 8 июля останется в 1999 году, когда максимальная температура составила +34 градуса, что стало суточным рекордом.



А в далеком 1912 году под утро температура понизилась до +5.5 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.



Сильный ливень обрушился на Москву в этот день в 1960 году, за сутки выпало 36.1 мм, что более трети от месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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