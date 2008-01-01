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Среда
8 июля 2020
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Новости погоды


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Этот день в истории наблюдений


ИА "Метеоновости" / 10:39 Среда, 8 июля

  Центральный месяц лета в столице и ее окрестностях развивается по теплому и даже жаркому сценарию. Средняя температура за прошедшие дни на два с половиной градуса превышает норму. От температуры не отстают и осадки. При месячной норме в 94 мм выпало почти 30% от этого количества (по данным метеостанции ВДНХ).

Но рекордами этот месяц пока не отметился. Вот и сегодня самый жаркий день 8 июля останется в 1999 году, когда максимальная температура составила +34 градуса, что стало суточным рекордом.

А в далеком 1912 году под утро температура понизилась до +5.5 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума.

Сильный ливень обрушился на Москву в этот день в 1960 году, за сутки выпало 36.1 мм, что более трети от месячной нормы. / meteonovosti.ru /
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12:00
местное
+25
Ср.
8 июл.
+26
Чт.
9 июл.
+22
Пт.
10 июл.
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Эн-Наджаф		 -5
Калама

некомфортное место: Игарка
комфортное место: Ногалес

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